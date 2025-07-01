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00:20, 1 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта дата оглашения приговора бывшему замминистра обороны Иванову

Суд огласит приговор бывшему замминистра обороны Иванову 1 июля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Суд назначил дату и время оглашения приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, а также его экс-подчиненному Антону Филатову по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова [1 июля] в 15:00 по московскому времени», — рассказали в инстанции.

По данным следствия, в 2015 году Филатов и Иванов, возглавляя компании «Оборонстрой» и «Оборонлогистика», похитили 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при закупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Они свою вину не признают.

Кроме того, Иванов обвиняется в получении взяток на миллиард рублей, расследование этого дела продолжается.

Ранее экс-замглавы Минобороны заявил, что его есть за что судить.

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