Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 1 июля 2025Россия

Раскрыта личность еще одного высокопоставленного гостя на свадьбе Адама Кадырова

В Татарстане заявили о присутствии главы региона Минниханова на свадьбе Кадырова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Раскрыта личность еще одного высокопоставленного гостя на свадьбе Адама Кадырова — сына главы Чеченской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Канал утверждает, что на торжестве в родовом селе Кадыровых присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов. При этом источников своей осведомленности канал не раскрыл.

Ранее имена некоторых гостей раскрыл сам глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, поздравить Кадырова-младшего приехали, в частности, вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также глава Чечни сообщил, что Адама Кадырова поздравил с бракосочетанием президент России Владимир Путин. Рамзан Кадыров поблагодарил президента за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. «Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас», — написал он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Зеленский одобрил создание трибунала против России

    Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости