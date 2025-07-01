Раскрыта личность еще одного высокопоставленного гостя на свадьбе Адама Кадырова

В Татарстане заявили о присутствии главы региона Минниханова на свадьбе Кадырова

Раскрыта личность еще одного высокопоставленного гостя на свадьбе Адама Кадырова — сына главы Чеченской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Канал утверждает, что на торжестве в родовом селе Кадыровых присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов. При этом источников своей осведомленности канал не раскрыл.

Ранее имена некоторых гостей раскрыл сам глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, поздравить Кадырова-младшего приехали, в частности, вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также глава Чечни сообщил, что Адама Кадырова поздравил с бракосочетанием президент России Владимир Путин. Рамзан Кадыров поблагодарил президента за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. «Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас», — написал он.