Раскрыты шесть хитростей для улучшения самочувствия днем после плохого сна

Невролог Салас посоветовала спорт для улучшения самочувствия после плохого сна

Невролог Рэйчел Салас заявила, что после некачественного ночного сна человек зачастую чувствует себя уставшим и разбитым. В беседе с изданием Infobae она раскрыла шесть хитростей, которые помогут улучшить самочувствие.

Салас посоветовала выйти днем на улицу, поскольку солнечный свет способствует выработке серотонина — вещества, улучшающего настроение. Также стоит заняться физической активностью, так как спорт снижает уровень стресса, продолжила специалистка.

Кроме того, по словам медика, полезным инструментом для улучшения самочувствия является дневной отдых, который должен длиться от 20 до 90 минут в зависимости от степени усталости. Кроме того, после плохого ночного сна Салас порекомендовала выпить кофе для поддержания бодрости в течение дня. В заключение она призвала сохранять позитивный настрой и лечь спать на 30 минут раньше обычного, чтобы компенсировать недостаток отдыха накануне.

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