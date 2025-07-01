Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 1 июля 2025Забота о себе

Раскрыты шесть хитростей для улучшения самочувствия днем после плохого сна

Невролог Салас посоветовала спорт для улучшения самочувствия после плохого сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Невролог Рэйчел Салас заявила, что после некачественного ночного сна человек зачастую чувствует себя уставшим и разбитым. В беседе с изданием Infobae она раскрыла шесть хитростей, которые помогут улучшить самочувствие.

Салас посоветовала выйти днем на улицу, поскольку солнечный свет способствует выработке серотонина — вещества, улучшающего настроение. Также стоит заняться физической активностью, так как спорт снижает уровень стресса, продолжила специалистка.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Кроме того, по словам медика, полезным инструментом для улучшения самочувствия является дневной отдых, который должен длиться от 20 до 90 минут в зависимости от степени усталости. Кроме того, после плохого ночного сна Салас порекомендовала выпить кофе для поддержания бодрости в течение дня. В заключение она призвала сохранять позитивный настрой и лечь спать на 30 минут раньше обычного, чтобы компенсировать недостаток отдыха накануне.

Ранее психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что при лечении бессонницы у пожилых людей имеются свои особенности. Причиной тому, по его словам, является большое количество заболеваний в этом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

    Стало известно об алгоритме групповых ударов ВС России по целям на Украине

    Олимпийский чемпион по борьбе высказался о переходе в UFC

    Названы лучше виды спорта для женщин

    Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

    Назван лучший город России для курортных романов

    Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    В России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии

    Ким Чен Ын почтил память погибших в украинском конфликте северокорейских солдат

    17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости