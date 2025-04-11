Пожилым людям рассказали об особенностях лечения бессонницы

Психиатр Тетюшкин призвал пожилых людей не увлекаться снотворными при бессоннице

Психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что при лечении бессонницы у пожилых людей имеются некоторые особенности. Врач на YouTube-канале Mednauka.net призвал не увлекаться снотворными в этом возрасте.

Как рассказал Тетюшкин, у пожилых людей сон становится полифазным. «Человек не один раз ложится и спит семь-восемь часов, а он может на протяжении дня и ночи несколько раз ложиться на три-четыре часа. Сейчас пришли к выводу, что такой сон лечить не надо», ─ пояснил медик.

По его словам, при бессоннице в качестве снотворных применяются типичные транквилизаторы и малые нейролептики. Однако к пожилому возрасту обычно уже накапливается множество хронических заболеваний, поэтому использовать такие препараты не стоит. Лучше обратиться за правильными назначениями к специалисту в области геронтопсихиатрии, добавил Тетюшкин.

Ранее невролог Александр Щелухин заявил, что дефицит сна приводит к появлению опасных заболеваний. По его словам, из-за недостатка ночного отдыха может развиться сахарный диабет.