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20:30, 11 апреля 2025Забота о себе

Пожилым людям рассказали об особенностях лечения бессонницы

Психиатр Тетюшкин призвал пожилых людей не увлекаться снотворными при бессоннице
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / freepik

Психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что при лечении бессонницы у пожилых людей имеются некоторые особенности. Врач на YouTube-канале Mednauka.net призвал не увлекаться снотворными в этом возрасте.

Как рассказал Тетюшкин, у пожилых людей сон становится полифазным. «Человек не один раз ложится и спит семь-восемь часов, а он может на протяжении дня и ночи несколько раз ложиться на три-четыре часа. Сейчас пришли к выводу, что такой сон лечить не надо», ─ пояснил медик.

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По его словам, при бессоннице в качестве снотворных применяются типичные транквилизаторы и малые нейролептики. Однако к пожилому возрасту обычно уже накапливается множество хронических заболеваний, поэтому использовать такие препараты не стоит. Лучше обратиться за правильными назначениями к специалисту в области геронтопсихиатрии, добавил Тетюшкин.

Ранее невролог Александр Щелухин заявил, что дефицит сна приводит к появлению опасных заболеваний. По его словам, из-за недостатка ночного отдыха может развиться сахарный диабет.

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