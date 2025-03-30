Врач назвал опасные последствия сна менее шести часов

Невролог Щелухин: Дефицит сна увеличивает риск инфаркта, инсульта и диабета

Врач функциональной диагностики, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Щелухин назвал последствия, к которым может приводить недосып. Об опасности сна менее шести часов он поговорил с «Лентой.ру».

Врач отметил, что даже эпизодический дефицит сна может повышать риск болезней. По его словам, результаты одного эксперимента, участники которого спали не более четырех часов две ночи подряд, у них фиксировалось значимое ухудшение работы иммунной системы. «Эпизодический дефицит сна достоверно приводит к падению умственной работоспособности, концентрации внимания в течение следующего дня», — добавил Щелухин.

Если же человек регулярно спит меньше шести часов, у него увеличивается риск инфаркта, инсульта, гипертонии, сахарного диабета, ожирения, метаболического синдрома, в разы повышается риск развития деменции, болезни Альцгеймера, предупредил доктор.

Щелухин также обратил внимание на то, что недосып опасен не только для взрослых, но и для детей. «У детей дефицит сна рассматривается одной из основных причин синдрома дефицита внимания и гиперактивности, он ведет к нарушению роста и развития организма, снижает успеваемость и обучаемость в школе», — заключил врач.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что бессонница приобрела характер пандемии. По его словам, почти 90 процентов проблем со сном объясняются стрессом.

