Песков: Россия пригласит новые власти Сирии на российско-арабский саммит

Россия пригласит новые власти Сирии на российско-арабский саммит, который пройдет в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством и будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии», — отметил представитель Кремля.

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что делегации из Дамаска во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани было направлено приглашение в Москву.

Дипломат также добавил, что Россия поддерживает контакты с сирийской стороной по вопросам, касающимся функционирования российских военных баз.