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13:26, 1 июля 2025Мир

Россия пригласит новые власти Сирии на российско-арабский саммит

Песков: Россия пригласит новые власти Сирии на российско-арабский саммит
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Россия пригласит новые власти Сирии на российско-арабский саммит, который пройдет в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством и будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии», — отметил представитель Кремля.

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что делегации из Дамаска во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани было направлено приглашение в Москву.

Дипломат также добавил, что Россия поддерживает контакты с сирийской стороной по вопросам, касающимся функционирования российских военных баз.

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