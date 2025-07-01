Россиянам спрогнозировали резкое снижение цен на один продукт

Shot: Цены на клубнику в России снизятся на 30 процентов к середине июля

В ближайшие несколько недель розничная стоимость килограмма клубники в России снизится на 30 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка» со ссылкой на прогноз экономистов.

Только за последний месяц отпускные цены на этот продукт в стране снизились почти на 10 процентов. В обозримом будущем подобная динамика на внутреннем рынке сохранится, утверждают опрошенные аналитики. Снижению цен на клубнику в России способствует ряд факторов. К числу основных причин удешевления этих ягод эксперты отнесли наращивание импорта и укрепление курса рубля к доллару.

Ранее россиянам прогнозировали перебои с поставками ряда фруктов и ягод летом 2025 года из-за весенних заморозков в ряде регионов. Под угрозой, в частности, оказался урожай вишни, черешни, сливы и персиков. По данным Минсельхоза, из-за непогоды отечественные аграрии лишились до 20 процентов сборов. Глава ведомства Оксана Лут утверждала, что майские заморозки привели к уничтожению более 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур, однако этот ущерб удалось компенсировать.

В то же время ситуация со сборами клубники оказалась более оптимистичной. Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко предупреждал, что уже к началу лета розничная стоимость килограмма этих ягод в стране снизится на 20 процентов. Цены на подобные продукты, объяснил эксперт, носят ярко выраженный сезонный характер. В разгар лета наступит пиковый период сборов, и стоимость клубники начнет снижаться в еще большей степени. На этом фоне Панченко призвал отложить покупку клубники на июль.