Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 1 июля 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали резкое снижение цен на один продукт

Shot: Цены на клубнику в России снизятся на 30 процентов к середине июля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В ближайшие несколько недель розничная стоимость килограмма клубники в России снизится на 30 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка» со ссылкой на прогноз экономистов.

Только за последний месяц отпускные цены на этот продукт в стране снизились почти на 10 процентов. В обозримом будущем подобная динамика на внутреннем рынке сохранится, утверждают опрошенные аналитики. Снижению цен на клубнику в России способствует ряд факторов. К числу основных причин удешевления этих ягод эксперты отнесли наращивание импорта и укрепление курса рубля к доллару.

Материалы по теме:
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов. Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов.Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
13 ноября 2024
Россиянам обещают перебои с вишней и черешней этим летом. Что об этом известно?
Россиянам обещают перебои с вишней и черешней этим летом. Что об этом известно?
15 мая 2025

Ранее россиянам прогнозировали перебои с поставками ряда фруктов и ягод летом 2025 года из-за весенних заморозков в ряде регионов. Под угрозой, в частности, оказался урожай вишни, черешни, сливы и персиков. По данным Минсельхоза, из-за непогоды отечественные аграрии лишились до 20 процентов сборов. Глава ведомства Оксана Лут утверждала, что майские заморозки привели к уничтожению более 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур, однако этот ущерб удалось компенсировать.

В то же время ситуация со сборами клубники оказалась более оптимистичной. Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко предупреждал, что уже к началу лета розничная стоимость килограмма этих ягод в стране снизится на 20 процентов. Цены на подобные продукты, объяснил эксперт, носят ярко выраженный сезонный характер. В разгар лета наступит пиковый период сборов, и стоимость клубники начнет снижаться в еще большей степени. На этом фоне Панченко призвал отложить покупку клубники на июль.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    Психолог высказался о тяжелой проблеме Пугачевой

    Минобороны раскрыло причину крушения сверхзвукового бомбардировщика под Нижним Новгородом

    Будущее российско-азербайджанских отношений спрогнозировали

    Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга за 780 тысяч рублей

    В постсоветской стране оппозиция зачитала дисс на проевропейскую власть

    Редактора «Sputnik Азербайджан» попали в «Миротворец»

    Бывшего замминистра обороны Иванова лишат недвижимости за сотни миллионов рублей

    Рекордная доля калифорнийцев захотела отделения от США

    Плюс-сайз-блогерша пожаловалась на пялившихся на нее богачей на роскошном курорте Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости