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16:02, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин предпочел переночевать в изоляторе после ссоры с женой и соврал о ее убийстве

Житель Алтая соврал, что убил жену, ради ночлега в изоляторе после ссоры с ней
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что расправился с женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

По данным ведомства, мужчина находился на рабочем месте в гараже. Он не хотел идти домой, так как поссорился с супругой. Однако ему негде было ночевать. Тогда он решил позвонить по номеру 112, заявить о преступлении и отправиться в изолятор. Вскоре жена объяснила правоохранителям, что она в порядке.

Россиянина признали виновным по статье 19.13 («Заведомо ложный вызов специализированных служб») КоАП РФ. Его оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее на Алтае суд приговорил 36-летнего полицейского к 4 годам лишения свободы условно за ДТП с 10-летним ребенком.

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