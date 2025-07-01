Российский школьник открыл огонь по людям из окна

В Петербурге 13-летний школьник подстрелил пенсионерку из окна

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник открыл огонь из окна по людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, ЧП произошло в районе Рыбацкого. Там шестиклассник устроил стрельбу из пневматической винтовки Striker из окна дома, расположенного на Шлиссельбургском проспекте, и попал 69-летней прохожей в ногу. Женщина обратилась к медикам. У нее диагностировали ушиб мягких тканей правого бедра.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми. Инцидент произошел в Советском районе. Там компания несовершеннолетних не меньше семи раз выстрелила в автобус, следующий по маршруту А-47.

