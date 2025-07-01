Рудова сравнила Колокольникова и Борисова

Актриса Рудова заявила, что ей больше нравится Колокольников, чем Борисов

Актриса Наталья Рудова призналась, что снявшийся в третьем сезоне «Белого лотоса» Юрий Колокольников нравится ей больше, чем звезда «Аноры» Юра Борисов. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Ну, я скажу так, Колокольников мне больше нравится, а Борисов — молодец. Я сначала их перепутала, плюс-минус тоже лысый», — заявила артистка.

Также Рудова отметила, что номинанту на премию «Оскар» Борисову стоит заняться английским языком. Актриса уверена, что тогда он будет еще более востребован на Западе.

Ранее стало известно, что Колокольников снялся полностью голым в зарубежном сериале.