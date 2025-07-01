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00:46, 1 июля 2025Россия

Политолог заявил о подготовке Турцией и Азербайджаном операции против Армении

Политолог Семибратов: Турция и Азербайджан готовят операцию против Армении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Турция и Азербайджан могут готовить совместную военную операцию против Армении, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Об этом пишет Ura.ru.

По словам профессора, в рамках сближения с Анкарой Азербайджан выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира. По мнению специалиста, Баку рассчитывает получить от Турции Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахичеванью в награду за смену позиций.

Политолог считает: чтобы перейти в наступление Баку и Анкара дожидаются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ее отказа от гарантий военной защиты со стороны России. Как уточнил эксперт, это поставит крест на государственности армян.

Ранее Армения пригрозила окончательно выйти из ОДКБ.

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