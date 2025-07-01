Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 1 июля 2025Экономика

Акции Tesla рухнули после нового конфликта Маска с Трампом

Акции Tesla упали ниже 300 долларов после обмена угрозами между Маском и Трампом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый виток конфликта между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом, богатейшим человеком планеты Илоном Маском, привел к тому, что акции автопроизводителя Tesla начали быстро падать. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На премаркете бумаги рухнули ниже 300 долларов, теряя за сутки почти шесть процентов. Сессия 30 июня закрылась на уровне 317 долларов. Неделю назад они торговались выше 340 долларов.

Глава Tesla, годом ранее неожиданно для многих ставший главным сторонником Трампа в ходе предвыборной кампании, вновь резко раскритиковал налоговый законопроект Трампа, который сам глава Белого дома называет большим и красивым (One Big Beautiful Bill). По мнению предпринимателя, документ ставит «Америку на быстрый путь к долговому рабству» из-за подъема потолка госдолга.

Он объявил о готовности создать новую политическую партию сразу после того, как скандальный законопроект будет утвержден, потому что США, по его мнению, стали однопартийной страной.

В ответ на этом Трамп в своей социальной сети Truth Social посоветовал Маску вернуться в ЮАР, вновь обвинив его в том, что бизнесмен поставил рекорд по получению субсидий. По его мнению, без поддержки инициатив главы Tesla США сэкономили бы много денег.

По данным СМИ, именно субсидии стали поводом для ссоры. Маск хотел сохранения преференций для электромобилей, которыми пользуется Tesla, и налоговых льгот на возобновляемую энергию. После того как Трамп проигнорировал запросы, бизнесмен, сталкивающийся с обвальным падением продаж электромобилей, начал критиковать законопроект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    Психолог высказался о тяжелой проблеме Пугачевой

    Минобороны раскрыло причину крушения сверхзвукового бомбардировщика под Нижним Новгородом

    Будущее российско-азербайджанских отношений спрогнозировали

    Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга за 780 тысяч рублей

    В постсоветской стране оппозиция зачитала дисс на проевропейскую власть

    Редактора «Sputnik Азербайджан» попали в «Миротворец»

    Бывшего замминистра обороны Иванова лишат недвижимости за сотни миллионов рублей

    Рекордная доля калифорнийцев захотела отделения от США

    Плюс-сайз-блогерша пожаловалась на пялившихся на нее богачей на роскошном курорте Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости