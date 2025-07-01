Журналист Христофору посоветовал Трампу отдалиться от Киева перед победой России

Кипрский журналист Алекс Христофору посоветовал президенту США Дональду Трампу отдалиться от Киева перед тем, как Россия победит в конфликте. Мнением он поделился в видео на YouTube.

Христофору призвал главу США и Белый дом дистанцироваться от Украины, НАТО и Евросоюза. «Когда режим [президента Украины Владимира] Зеленского рухнет и не будет сомнений в том, что Россия выиграла в этом конфликте и победила НАТО, коллективный Запад и Украину — репортеры начнут задавать Трампу вопросы и давить на него относительно Украины», — добавил он.

Журналист указал, что в этом случае Трамп мог бы апеллировать к тому, что он не был заинтересован в продолжении конфликта и, напротив, пытался добиться прекращения огня. «Это было бы умно», — подчеркнул Христофору.

Ранее американский журналист Рик Санчез раскритиковал Зеленского за отказ устраивать президентские выборы. Санчез напомнил, что бывший президент США Авраам Линкольн провел выборы во время войны.

Перед этим журналисты немецкого издания Die Welt назвали главу Украины членом массовки саммита НАТО. В издании добавили, что, с точки зрения Зеленского саммит альянса оказался разочарованием.