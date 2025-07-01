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13:18, 1 июля 2025Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о возможных санкциях против иностранных мессенджеров

Песков заявил, что все иностранные мессенджеры должны выполнить законы РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных санкциях против иностранных мессенджеров. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что иностранные мессенджеры должны выполнять российское законодательство, чтобы беспрепятственно работать в стране.

Кроме того, Песков добавил, что новому отечественному цифровому сервису нужна конкуренция, которую могут представить и иностранные мессенджеры. Он уточнил, что такие условия необходимы для нормального развития российской многофункциональной платформы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие отечественного цифрового сервиса. Ответственным за выполнение глава государства назначил главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

24 июня Путин подписал закон о развитии отечественных цифровых сервисов. Согласно документу, в России появится многофункциональная цифровая платформа, которая позволит обмениваться сообщениями, а также получать коммерческие и государственные услуги.

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