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13:23, 1 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались об атаках ВСУ на города России

Песков: ВС России принимают меры для минимизации атак Киева на мирные города
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Lysianskyi / AP

Вооруженные силы (ВС) России принимают меры для минимизации атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные города страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать», — заявил он.

Ранее появились кадры с места атаки ВСУ в Донецке, где началось несколько пожаров. На опубликованной видеозаписи видно, что в центре города пылает несколько зданий. Сотрудники МЧС борются с пламенем.

В ночь на 1 июля правительство Луганской народной республики (ЛНР) сообщило о массовом пролете дронов над Луганском. Глава региона Леонид Пасечник заявил о 18-летнем погибшем в ходе атаки ВСУ.

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