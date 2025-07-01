В Кремле высказались об атаках ВСУ на города России

Песков: ВС России принимают меры для минимизации атак Киева на мирные города

Вооруженные силы (ВС) России принимают меры для минимизации атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные города страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать», — заявил он.

Ранее появились кадры с места атаки ВСУ в Донецке, где началось несколько пожаров. На опубликованной видеозаписи видно, что в центре города пылает несколько зданий. Сотрудники МЧС борются с пламенем.

В ночь на 1 июля правительство Луганской народной республики (ЛНР) сообщило о массовом пролете дронов над Луганском. Глава региона Леонид Пасечник заявил о 18-летнем погибшем в ходе атаки ВСУ.