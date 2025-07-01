В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 803 машины

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 803 машины, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Автомобили скопились перед пунктами досмотра во время перекрытия магистрали в ночь на 1 июля. Движение транспорта было приостановлено в 0:22 и восстановилось к 1:54.

В 2:00 в очереди находилось 402 автомобиля, в течение ночи их число увеличивалось. К 6:00 их стало 493, к 7:00 количество резко выросло до 757 машин. Пробка присутствует только со стороны Тамани, со стороны Керчи затруднений проезда нет.

Ранее в Крыму рассказали, что атаки ВСУ на мост носят идеологический характер. Глава парламента республики Владимир Константинов объяснил, что мост выглядит фантастически и не дает покоя властям Украины, которые не способны созидать и строить такого типа сооружения.