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08:34, 1 июля 2025Путешествия

В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 803 машины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 803 машины, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Автомобили скопились перед пунктами досмотра во время перекрытия магистрали в ночь на 1 июля. Движение транспорта было приостановлено в 0:22 и восстановилось к 1:54.

В 2:00 в очереди находилось 402 автомобиля, в течение ночи их число увеличивалось. К 6:00 их стало 493, к 7:00 количество резко выросло до 757 машин. Пробка присутствует только со стороны Тамани, со стороны Керчи затруднений проезда нет.

Ранее в Крыму рассказали, что атаки ВСУ на мост носят идеологический характер. Глава парламента республики Владимир Константинов объяснил, что мост выглядит фантастически и не дает покоя властям Украины, которые не способны созидать и строить такого типа сооружения.

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