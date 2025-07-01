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12:03, 1 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на атаку Ижевска дронами ВСУ

Депутат Швыткин призвал обезопасить предприятия после атаки ВСУ на Ижевск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтака БПЛА

Кадр: «Инцидент Ижевск» / VK

Необходимо дополнительно обезопасить российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также граждан страны после атаки Ижевска дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также выпускающие различную продукцию с военной составляющей должны быть особенно защищенными. Кроме того, необходимо сделать все для обеспечения полной безопасности жителей нашей страны», — сказал политик.

По его словам, необходимо строить многоэшелонированные системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сделают невозможными атаки любых беспилотников и других систем противника.

«Ну и, конечно, с помощью разведывательной работы нужно выявлять пусковые установки, с которых происходят запуски дронов, выявлять диверсионные группировки и уничтожать», — заключил Швыткин.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что после атаки беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть тяжелораненые. Еще нескольких граждан спасти не удалось.

Об атаке дронов на Ижевск стало известно утром во вторник, 1 июля. По предварительным данным, по столице Удмуртии наносили удары украинские беспилотники типа «Лютый».

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