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08:59, 1 июля 2025Путешествия

В российском городе ограничили работу аэропорта

Росавиация заявила об ограничениях в работе аэропорта в Нижнекамске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко заявил, что ограничения в работе аэропорта ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в астраханском аэропорту сняли ограничения на полеты. О том, что в городе начали действовать соответствующие меры, сообщалось вечером 30 июня. До этого в Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников.

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