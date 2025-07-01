В российском городе ограничили работу аэропорта

Росавиация заявила об ограничениях в работе аэропорта в Нижнекамске

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко заявил, что ограничения в работе аэропорта ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в астраханском аэропорту сняли ограничения на полеты. О том, что в городе начали действовать соответствующие меры, сообщалось вечером 30 июня. До этого в Нижегородской области ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников.