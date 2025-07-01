«Важнейшее событие в рамках СВО». В ЛНР заявили, что российские войска заняли всю территорию региона

Пасечник заявил, что ВС России взяли под контроль всю территорию ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию региона. Об этом он сообщил корреспонденту «Первого канала». По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, это событие можно назвать важнейшим в рамках проведения специальной военной операции (СВО).

Путин заявлял в марте о контроле 99 процентов территории ЛНР

Пасечник заявил, что информация о полном контроле над ЛНР пришла недавно. «Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена — 100 процентов», — сказал он журналисту.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В конце марта президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» рассказал, что территория Луганской народной республики находится под контролем российских военных на 99 процентов.

«Луганская народная республика освобождена на 99 процентов, а Донецкая, Херсонская, Запорожская — свыше 70 процентов. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день», — подчеркнул он.

Эксперт назвал взятие ЛНР под контроль важнейшим политическим и военным событием

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что установление полного контроля над ЛНР является важнейшим политическим и военным событием июня. «Это важнейшее событие в рамках специальной военной операции и, безусловно, яркий маркер успехов группировок российских войск в зоне СВО», — сказал он.

Коротченко также считает, что взятие ЛНР воодушевит военных в зоне СВО, а для ВСУ станет еще одним показателем того, что «вооруженное сопротивление бессмысленно, поскольку российские силы выполняют цели и задачи в том виде, в котором их поставил президент России». Эксперт также обратил внимание, что Россия усилила удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины. По его мнению, будут и другие «не менее приятные известия».