Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:12, 1 июля 2025Россия

«Важнейшее событие в рамках СВО». В ЛНР заявили, что российские войска заняли всю территорию региона

Пасечник заявил, что ВС России взяли под контроль всю территорию ЛНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию региона. Об этом он сообщил корреспонденту «Первого канала». По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, это событие можно назвать важнейшим в рамках проведения специальной военной операции (СВО).

Путин заявлял в марте о контроле 99 процентов территории ЛНР

Пасечник заявил, что информация о полном контроле над ЛНР пришла недавно. «Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена — 100 процентов», — сказал он журналисту.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В конце марта президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» рассказал, что территория Луганской народной республики находится под контролем российских военных на 99 процентов.

«Луганская народная республика освобождена на 99 процентов, а Донецкая, Херсонская, Запорожская — свыше 70 процентов. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день», — подчеркнул он.

Эксперт назвал взятие ЛНР под контроль важнейшим политическим и военным событием

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что установление полного контроля над ЛНР является важнейшим политическим и военным событием июня. «Это важнейшее событие в рамках специальной военной операции и, безусловно, яркий маркер успехов группировок российских войск в зоне СВО», — сказал он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025

Коротченко также считает, что взятие ЛНР воодушевит военных в зоне СВО, а для ВСУ станет еще одним показателем того, что «вооруженное сопротивление бессмысленно, поскольку российские силы выполняют цели и задачи в том виде, в котором их поставил президент России». Эксперт также обратил внимание, что Россия усилила удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины. По его мнению, будут и другие «не менее приятные известия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

    Стало известно об алгоритме групповых ударов ВС России по целям на Украине

    Олимпийский чемпион по борьбе высказался о переходе в UFC

    Названы лучше виды спорта для женщин

    Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

    Назван лучший город России для курортных романов

    Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    В России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии

    Ким Чен Ын почтил память погибших в украинском конфликте северокорейских солдат

    17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости