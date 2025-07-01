Вера Вонг отметила 76-летие в пикантном платье

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг отметила 76-летие в пикантном наряде. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модельер поделилась кадрами со званого ужина в честь дня рождения, который состоялся в отеле Le Relais Plaza в Париже, Франция. Она предстала перед гостями в черном макси-платье с открытой спиной и вставкой из прозрачной ткани на бедрах. Также знаменитость наклеила на плечо цифры 76 из золотистых страз.

Кроме того, Вонг продемонстрировала полученные ею подарки. Среди них в том числе оказалась продукция люксовых брендов Prada, Hermes и Dior, а также конфеты, икра и многочисленные букеты цветов.

В мае Вера Вонг посетила Met Gala в платье с экстремальным вырезом.