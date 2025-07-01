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08:30, 1 июля 2025Забота о себе

Врач призвала отказаться от привычного хранения зубной щетки

Ортодонт Санчес призвала хранить зубную щетку без колпачка
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Globallookpress.com

Ортодонт Ханира Санчес заявила, что при хранении зубной щетки многие люди совершают две распространенные ошибки. Их врач назвала изданию 20minutos.

«Люди думают, что колпачок защищает зубную щетку, тогда как на самом деле влага, застрявшая между щетинками, способствует росту на них грибков и бактерий», — пояснила Санчес. Людям, которые не готовы отказаться от использования колпачка, она посоветовала выбирать вентилируемые варианты и закрывать зубную щетку только после того, как она полностью высохнет.

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Кроме того, стакан, в котором находится зубная щетка, необходимо хранить в закрытом шкафу, чтобы предотвратить загрязнение вредными частицами, содержащимся в воздухе, особенно если рядом располагается унитаз. В заключение Санчес призвала отказаться от хранения нескольких зубных щеток в одном стакане, как это привыкли делать многие люди, поскольку так они будут загрязнять друг друга.

Ранее стоматолог Марьям Магомедгазиева рассказала, как лечить зубы у детей. По ее словам, в больницу необходимо идти, даже если кариес образовался на молочном зубе, а не постоянном.

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