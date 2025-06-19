Стоматолог назвала главные советы по лечению зубов у детей

Стоматолог Магомедгазиева: Молочные зубы лечить от кариеса тоже нужно

Первые походы к стоматологу могут стать стрессом как для детей, так и для родителей. Но, как отметила в беседе с «Пятым каналом» стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева, все можно сделать мягко и безопасно, нужно только знать подход.

Врач посоветовала приводить ребенка к стоматологу с полутора лет. Первые визиты не обязательно должны быть лечебными — лучше познакомить малыша с кабинетом, врачом и инструментами, почистить зубы или просто поиграть.

Она также обратила внимание, что игнорировать кариес на молочных зубах не стоит. Если не лечить, может начаться воспаление и нарушиться рост постоянных зубов. Удаление молочного зуба раньше времени также может привести к смещению остальных.

Что касается обезболивания, добавила Магомедгазиева, то для этого применяются разные методы. Детям до трех лет лечение чаще всего проводят под общим наркозом , поскольку они не могут долго сидеть спокойно или выполнять указания врача. В более легких случаях используется седация — препараты, которые расслабляют и снижают тревожность, но при этом ребенок остается в сознании.

При этом и наркоз, и седация несут риски. Врач объясняет, что ошибки возможны, если, например, родители не сообщили об аллергии или хронических болезнях. Поэтому важно тщательно выбирать клинику и специалиста и не стесняться спрашивать про опыт, лицензии и отзывы.

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