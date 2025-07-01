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12:32, 1 июля 2025Экономика

Южноамериканская страна и Россия перешли на расчет в нацвалютах

Посол Бразилии в РФ: Расчеты с Россией начались в национальных валютах
Кирилл Луцюк

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Россия и Бразилия начали расчеты в национальных валютах. Об этом заявил посол Бразилии в РФ Родригу де Лима Баэна Суареш. Его процитировали «Известия».

По словам дипломата, процесс налажен через механизмы БРИКС. Сейчас доля национальных валют в расчетах достигает пяти-десяти процентов.

Комментируя эту новость, руководитель центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович указал на основное преимущество торговли в национальных валютах. Оно состоит в том, что всегда известны начало и конец транзакции. При этом никакие шаги недружественных государств не могут повлиять на возможность получить деньги.

Ранее сообщалось, что Россия в апреле нарастила экспорт удобрений на бразильский рынок. Соответствующий показатель вырос на четверть и вышел на отметку в 348 миллионов долларов. Это максимальный результат с ноября 2024 года. В физическом выражении поставки превысили миллион тонн. Таким образом, Россия удержала за собой первое место в списке крупнейших экспортеров этого вида продукции в Бразилию.

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