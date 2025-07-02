Amazon выпустила миллионного робота

Amazon отчиталась о создании миллионного робота и нейросети DeepFleet

Американская корпорация и один из крупнейших ретейлеров мира Amazon отчиталась о выпуске миллионного робота. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Миллионный робот появился в центре обработки заказов в Японии. Всего у корпорации Джеффа Безоса около 300 объектов по всему миру. «Мы начали в 2012 году с одного типа робота, который мог перемещать полки с товарами по складским этажам. Сегодня мы эксплуатируем разнообразный парк роботов», — заметили в компании.

Также IT-гигант рассказал о создании модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) DeepFleet, которая будет управлять роботами. В частности, нейросеть будет координировать движение машин на складах, сокращая время передвижения роботов на десять процентов.

В компании похвастались тем, что DeepFleet позволит им снизить время обработки заказов, эксплуатационные расходы и потребление энергии. «Мы производим наших роботов в Соединенных Штатах, работая с местными поставщиками и развертывая их по всему миру», — подчеркнули в фирме.

В конце мая Amazon получила разрешение на доставку iPhone и других гаджетов с помощью дронов в США. Беспилотные аппараты будут поднимать товары весом до 2,27 килограмма и сбрасывать их клиентам.