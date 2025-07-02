Артемия Лебедева выгнали со встречи на ПМЭФ

Блогер Лебедев заявил, что его прогнали из гостиной губернатора на ПМЭФ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что его выгнали с одной встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Подробностями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Меня на ПМЭФ выгнали из гостиной губернатора, потому что я был в цветном пиджаке. Сказали: "Иди отсюда, мальчик. У нас есть форма, как надо выглядеть"», — вспомнил дизайнер.

Он добавил, что попытался поспорить с организаторами и сказал, что арабская делегация также не следует строгому дресс-коду. Однако его аргументов оказалось недостаточно, чтобы его пропустили на мероприятие.

Ранее Лебедев признался в любви к шаурме. Он заявил, что всегда ищет места, где это блюдо вкусно готовят.

До этого блогер назвал преимущество людей старше 45 лет. Лебедев заявил, что после этого возраста жизнь становится значительно лучше.