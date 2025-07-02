Дочь Глюкозы появилась в Кремле с пирсингом в носу

Дочь певицы Глюкозы Лидия появилась в Кремле с пирсингом в носу

Дочь российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, появилась в Кремле в нестандартном образе. Об этом пишет MK.RU.

18-летняя дочь певицы приняла участие в сборном концерте. Для выхода в свет она выбрала черно-белый наряд с воротником, дополнив образ ожерельем с многочисленными подвесками. При этом девушка продемонстрировала пирсинг в носу.

В беседе с журналистами Лидия призналась, что окончательно не определилась с будущим. Она заявила, что планирует в совершенстве выучить русский язык и рассматривает поступление в медицинский университет.

В мае певица Лолита оценила эпатажный имидж Глюкозы. Тогда исполнительница неожиданно сменила имидж, начав появляться на публике в экстравагантных нарядах.