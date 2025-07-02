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12:49, 2 июля 2025Культура

Дора и Мэйби Бэйби ответили на обвинения Инстасамки

Певица Дора назвала ложью обвинения в предательстве России со стороны Инстасамки
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певица Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) ответила на обвинения со стороны своей коллеги Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Она опубликовала пост в личном Telegram-канале.

Шиханова опровергла сообщения о том, что она сотрудничает с артистами-иноагентами и занимается пропагандой нетрадиционных ценностей. «К сожалению, распространяется ложь. Упомянутые каверы выложены восемь лет назад. Записи не входят в мои альбомы и выложены под другим ником», — написала она, упомянув Инстасамку как «сомнительного персонажа».

Уроженка Белоруссии Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) также отреагировала на пост Зотеевой. В соцсетях артистка выложила видео, которое сопроводила подписью «когда три года думаешь, какой бы выдумать донос».

Ранее стало известно, что Инстасамка обвинила двух своих коллег в разрушительном влиянии на молодежь и исполнении треков артистов, которые покинули Россию или активно критикуют ее.

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