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16:31, 2 июля 2025Мир

Генсек НАТО прокомментировал решение США сократить поставки оружия Украине

Рютте с пониманием отнесся к решению США сократить поставки оружия Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с полным пониманием отнесся к решению США сократить поставки оружия Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я полностью понимаю, что Соединенные Штаты должны всегда делать так, чтобы их собственные интересы были защищены», — сказал он.

Однако генсек Североатлантического альянса отказался напрямую отвечать на вопрос, знало ли руководство НАТО заранее о решении Вашингтона. При этом он назвал сообщение о приостановке «новым».

Ранее Рютте выразил мнение, что Украина не сможет обойтись без всей военной помощи, которую ей оказывают западные страны. По его словам, европейские страны, напротив, намерены увеличивать свою поддержку Киева.

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