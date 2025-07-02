Игроки НХЛ выступят на Олимпиадах 2026 и 2030 годов

Игроки НХЛ выступят на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступят на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF заключила соглашение с НХЛ и профсоюзом лиги (NHLPA) в присутствии представителей Международного олимпийского комитета. «Возвращение лучших игроков мира на Олимпиаду-2026 — это важный шаг вперед для нашего вида спорта», — заявил глава федерации Люк Тардиф.

Последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Игры 2018 и 2022 годов представители лиги пропустили.

Российские хоккеисты по-прежнему отстранены от международных турниров. Сборная пропустит Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.