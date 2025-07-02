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15:47, 2 июля 2025Ценности

Известная телеведущая назвала безвкусной свадьбу миллиардера Безоса в Венеции

Телеведущая Маккейн: Свадьба миллиардера Безоса в Венеции — пустая трата денег
Мария Винар

Кадр: pagesix.com

Известная телеведущая Меган Маккейн назвала безвкусной свадьбу миллиардера Джеффа Безоса в Венеции. Соответствующая запись ее подкаста Citizen McCain доступна на YouTube.

40-летняя телезвезда считает, что пышные свадьбы — это пустая трата денег. По ее словам, трехдневное торжество Безоса и его возлюбленной, репортерши Лорен Санчес, является демонстрацией богатства. Кроме того, Маккейн обратила внимание на гостей свадьбы, большую часть которых составили знаменитости.

«К черту все, у меня будет самая нелепая, безвкусная, экстравагантная свадьба со знаменитостями в городе, к которому я не имею никакого отношения... И мы собираемся на время испортить этот город, а затем показать всему миру, сколько у нас денег и сколько у вас нет», — с иронией высказалась она.

Ранее сообщалось, что жители Венеции массово организовали протесты против свадьбы Безоса и Санчес. Так, в разных точках города появились плакаты с надписью No room for Bezos («Нет места для Безоса»), а на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре разместили баннер с перечеркнутым именем миллиардера.

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