В российском городе из-за провала грунта эвакуировали дом

В Красноярске из-за провала грунта эвакуировали жильцов дома

В Красноярске прямо перед подъездом многоквартирного дома провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел во дворе одной из пятиэтажек по улице Бограда. В результате обвала грунта фундамент и несущая стена дома просели на один метр. Место происшествия огородили, жильцов в экстренном порядке эвакуировали. Водоснабжение в доме временно отключено. Причина нарушения покрытия выясняется.

В прокуратуре пообещали оценить действия управляющей компании и местных органов самоуправления. В целях безопасности проживающих было принято решение о расселении здания, вопрос пока регулируется.

Ранее в подмосковной Апрелевке в подъезде жилого дома обвалился пол. В подъезде здания образовалась яма, из-под деревянного настила, перекинутого над ней, выступает арматура. Причиной обрушения называют постоянные заливы подвала.