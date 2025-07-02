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12:42, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на атаку Украины на Крым

Депутат Колесник: Атакой на Крым Зеленский показывает, что ему плевать на Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает атаковать Крым, чтобы показать наплевательское отношение к словам американского коллеги Дональда Трампа о том, что присоединение полуострова к России не подлежит обсуждению, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на запуск беспилотников Вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону.

Совершая подобные действия, Зеленский пытается как-то продлить свои президентские полномочия, убежден депутат. Кроме того, таким образом политик пытается показать, что Крым — это Украина, считает Колесник.

«Наплевать ему на слова Трампа, на референдум, который проходил, на то, что 90 процентов населения Крыма проголосовало за присоединение к России. Все законные процедуры были соблюдены, включая иностранных наблюдателей. Он пытается все это дезавуировать путем нападения на Крым, но тем самым он от себя Крым еще больше отдаляет, потому что там люди очень серьезно настроены, а он продолжает своими действиями еще больше настраивать их против себя и отторгать от вообще любых контактов с Украиной», — поделился парламентарий.

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Ранее Минобороны сообщило, что с 8:00 до 9:00 про московскому времени системой противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом уничтожили восемь дронов.

Российская система ПВО также отразила атаку дронов ВСУ в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.

Известно, что в ночь на 2 июля ВСУ выпустили по России в 12 раз меньше беспилотников, чем ночью ранее.

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