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10:22, 2 июля 2025Мир

Маск неожиданно высказался о Трампе

Маск похвалил Трампа за решение мировых конфликтов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп смог успешно разрешить несколько мировых конфликтов. С таким заявлением выступил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Нужно отдать ему должное. Президент Трамп смог успешно разрешить несколько серьезных мировых конфликтов», — указал предприниматель.

Ранее между Трампом и Маском вспыхнул новый конфликт из-за критики Маском «Большого и прекрасного закона» американского лидера о расходах и налогах. Глава Белого дома предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией.

Трамп предостерег Маска и заявил, что миллиардеру не стоит играть с ним в игры. Глава Белого дома также указал на то, что этот вопрос может быть рассмотрен Департаментом государственной эффективности (DOGE).

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