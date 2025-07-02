МИД обвинил НАТО в превращении Прибалтики в зону военного противостояния

Замглавы МИД Грушко: НАТО превращает Прибалтику в зону военного противостояния

Политика НАТО по накачке Прибалтики оружием превращает регион в зону военного противостояния. В милитаризации Прибалтики альянс обвинил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Действия НАТО могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы — балтийский регион — (...) в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния», — заявил дипломат.

Он добавил, что Москва будет предпринимать все усилия, чтобы обеспечить свою безопасность в прибалтийском регионе.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принять самолеты НАТО с ядерным вооружением на борту. По его словам, истребители F-35, способные нести ядерные бомбы, уже были в стране и будут охранять ее воздушное пространство снова в ближайшее время.