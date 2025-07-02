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22:34, 2 июля 2025Бывший СССР

Мощный взрыв в Житомире сняли на видео

Регистратор снял на видео момент мощного взрыва в Житомире
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Автомобильный регистратор снял на видео момент мощного взрыва в Житомире. Запись опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах виден момент взрыва, после чего повалил черный густой дым. Военкор уточнил, что взрыв произошел не на АЭС, как утверждают украинские СМИ, а рядом с ней.

Ранее сообщалось, что трассу на Киев перекрыли из-за мощного взрыва, произошедшего ранее на северо-западе Украины. «25 бригад скорой помощи выехали на место взрыва в Житомире из-за большого количества раненых. Движение в направлении Киева остановлено», — пишет издание «Инсайдер».

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