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20:32, 2 июля 2025Экономика

Трассу на Киев перекрыли из-за мощного взрыва

Трассу на Киев перекрыли из-за мощного взрыва в Житомире
Полина Кислицына (Редактор)

Трассу на Киев перекрыли из-за мощного взрыва, произошедшего ранее на северо-западе Украины. Об этом сообщает издание «Инсайдер».

Взрыв произошел вечером 2 июля в Житомире, на одной из местных АЗС. В данный момент в городе горят заправка, соседние жилые и нежилые постройки, а также несколько автомобилей.

По информации источника, в результате ЧП, причина которого не называется, пострадали много человек, однако точное число также не указывается. «25 бригад скорой помощи выехали на место взрыва в Житомире из-за большого количества раненых. Движение в направлении Киева остановлено», — пишет «Инсайдер».

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам украинских войск в Одесской и Харьковской областях.

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