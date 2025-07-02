На севере Украины произошел сильный взрыв

В Житомире на Украине произошел сильный взрыв на АЗС

В Житомире на Украине произошел сильный взрыв на автомобильной заправочной станции. Об этом в Telegram-канале сообщает «РБК Украина».

«По предварительной информации, взрыв произошел на одной из АЗС на восточной окраине города», — говорится в сообщении.

При этом источники издания в правоохранительных органах лишь подтвердили факт взрыва.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ. В частности, атака была нанесена по территории Одесской и Харьковской областей.