На Западе оценили российский бронепоезд «Енисей»

MWM: ВС России используют бронепоезда для снабжения частей в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России используют инженерные бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Портал обратил внимание на репортаж российских СМИ, посвященный учениям по боевой координации группировки войск «Центр», в которых был задействован специальный бронированный поезд «Енисей».

«Наряду с пополнением запасов передовых сил, поезд также использовался для разведывательных операций и для поддержки ремонта железнодорожных линий», — говорится в публикации MWM.

Согласно оценке издания, такие поезда, как «Енисей», имеют «ограниченные боевые возможности, поддерживаемые зенитными орудиями ЗУ-23-2 и несколькими крупнокалиберными пулеметными установками».

В июне 2022 года Минобороны России показало работу поезда Волга в ходе специальной военной операции.