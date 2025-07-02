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12:10, 2 июля 2025Наука и техника

На Западе оценили российский бронепоезд «Енисей»

MWM: ВС России используют бронепоезда для снабжения частей в Донбассе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России используют инженерные бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Портал обратил внимание на репортаж российских СМИ, посвященный учениям по боевой координации группировки войск «Центр», в которых был задействован специальный бронированный поезд «Енисей».

«Наряду с пополнением запасов передовых сил, поезд также использовался для разведывательных операций и для поддержки ремонта железнодорожных линий», — говорится в публикации MWM.

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Согласно оценке издания, такие поезда, как «Енисей», имеют «ограниченные боевые возможности, поддерживаемые зенитными орудиями ЗУ-23-2 и несколькими крупнокалиберными пулеметными установками».

В июне 2022 года Минобороны России показало работу поезда Волга в ходе специальной военной операции.

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