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Минобороны России показало работу бронепоезда в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу бронепоезда «Волга» в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные используют бронепоезд «Волга». Специальный бронепоезд предназначен для технической разведки, восстановления железнодорожного пути и малых сооружений, а также разминирования. Министерство обороны России опубликовало видео с работой состава бронепоезда.

«Специальный поезд "Волга" был создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа и введен в эксплуатацию. Он вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями», — отметили в оборонном ведомстве.

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Поезд получил зенитную установку ЗУ-23-2. Также он оснащен бойницами для стрельбы. На кадрах видно, как поезд сопровождают вертолеты Ми-8 и Ка-52.

Ранее Минобороны России показало кадры работы бронепоезда «Енисей», который предназначен для подвода материалов, инженерной разведки и восстановления путей. Бронепоезд несет боевую машину пехоты БМП-2.

В марте стало известно, что в Китае изучают возможность создания боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК). Поезд сможет постоянно перемещать часть ядерного арсенала по стране.

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Даниил Иринин
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