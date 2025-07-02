Назван способ закончить войну в Газе

Востоковед Лукьянов: Кризис в Газе разрешим через формирование власти без ХАМАС

Кризис в секторе Газе разрешим путем формирования в регионе новой власти без радикального палестинского движения ХАМАС. Такой способ завершения войны в Газе назвал научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, пока Израиль отвергает такую перспективу, в связи с чем гуманитарный кризис может продолжаться еще многие годы.

«Израиль хочет техническое правительство, без представителей каких-либо существующих палестинских политических сил. Но такая власть не будет легитимна — ее не примет народ. Без легитимности она ничего не изменит», — пояснил востоковед.

Ранее стало известно, что Израиль получил новое предложение насчет перемирия в Газе от спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Оно предусматривает прекращение огня на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена ХАМАС.

