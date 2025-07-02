Отряд российских чиновников отказался уходить с фронта после гибели командира

Отряд чиновников из Приморского края отказался покидать зону боевых действий. Об этом Ura.ru рассказал заместитель полпреда президента в ДФО, генерал-лейтенант в запасе Михаил Каган.

Он объяснил, что такое решение было принято после гибели на спецоперации вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, добровольно отправившегося на фронт и возглавившего отряд «Тигр». Тогда Каган взял на себя командование подразделением, хотя до завершения его контракта оставалось несколько недель.

Узнав об этом решении, остальные бойцы также выразили желание задержаться на фронте. «А ведь это по большей части чиновники, многие из которых — если не сказать большинство — никогда не имели боевого опыта», — отметил Каган.

За полтора месяца, пока Каган дожидался приезда постоянного командира, в «Тигре» все бойцы остались живы, лишь один военный получил ранение.

Ефремов отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать. Ефремов стоял у истоков «Тигра», и когда украинские подразделения вторглись в Курскую область, чиновник приступил к формированию второй очереди отряда. Он сам возглавил его и отправился в зону боевых действий, взяв отпуск. Ефремов мог попасть под магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области, у него осталось четверо детей.

«Его вклад хорошо известен в формирование этого батальона. Он был первым его командиром. Геройский человек геройски погиб», — высказался о Ефремове официальный представитель Кремля Дмитрий Песков..