Пилот самолета отправил аварийный код через полчаса полета и экстренно сел в Европе

Airlive: Пассажирский самолет экстренно сел в Италии из-за аварийного кода 7700

Пассажирский самолет экстренно сел в Европе из-за аварийного кода. Об этом сообщает сайт Airlive.

По данным источника, 28 июня самолет Boeing 737-800 со 189 пассажирами на борту выполнял рейс X34429 немецкой авиакомпании TUI fly. Лайнер вылетел из аэропорта города Корфу, Греция, и направился в Дюссельдорф, Германия. Однако через полчаса, находясь над Адриатическим морем, пилот отправил аварийный код 7700 из-за проблем с двигателем и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Самолет приземлился на аэродроме Бари в Италии через час после вылета. После этого несколько рейсов, следовавших в эту воздушную гавань, отклонили. Итальянский аэропорт оставался закрытым более часа.

Представитель TUI fly Оге Дюнхауп сообщил Bild, что у самолета была техническая проблема. Угрозы для жизни пассажиров на борту не было.

Ранее в аэропорту Москвы объявили тревогу из-за проблемы с Boeing 737-800 авиакомпании «Победа». Пилоты лайнера доложили о трещине в нижней части лобового стекла.

