Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 2 июля 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Telegram-канал «Это Ростов новости».

На кадрах слышен жужжащий звук, похожий на работу мотора беспилотного летательного аппарата. Каких-либо других звуков и световых вспышек в небе нет.

Как ранее сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, силы ПВО сбили беспилотники в Новошахтинске и Аксайском районе. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, в ночь на 2 июля сбили по два беспилотника над Курской и Ростовской областями, еще один — над Крымом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Урок для ВСУ». В России оценили ликвидацию командира украинской бригады

    Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

    Володин оценил пользу закона о самозапрете на кредиты

    Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

    Блогера посадили в тюрьму за опасный розыгрыш в супермаркете

    Раскрыты данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

    Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

    Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

    Инстасамка в купальнике позанималась йогой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости