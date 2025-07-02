В сети появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Telegram-канал «Это Ростов новости».

На кадрах слышен жужжащий звук, похожий на работу мотора беспилотного летательного аппарата. Каких-либо других звуков и световых вспышек в небе нет.

Как ранее сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, силы ПВО сбили беспилотники в Новошахтинске и Аксайском районе. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, в ночь на 2 июля сбили по два беспилотника над Курской и Ростовской областями, еще один — над Крымом.