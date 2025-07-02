Раскрыта причина обысков у главных полицейских Ингушетии

ТАСС: Обыски у руководящего состава МВД в Ингушетии связаны с делом о хищениях

Обыски у главы МВД по Ингушетии связаны с расследованием уголовного дела. Причину сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Речь идет о хищении федеральных средств. Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на источник, ущерб оценили в 500 миллионов рублей.

Другие подробности о деле не раскрываются.

Об обысках у руководящего состава МВД по Ингушетии и одного из помощников министра региона стало известно в среду, 2 июля. В рамках следственных действий сотрудники силовых структур задержали главу центра финансового обеспечения ведомства, а также начальника отдела и сотрудницу бухгалтерии ОМВД по Сунженскому району.

Некоторые из них уже находятся в Москве.

