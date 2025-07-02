Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

Екатеринбург и Красноярск вошли в топ комфортных городов для жизни с собаками

Екатеринбург и Красноярск вошли в рейтинг самых комфортных городов-миллионников для жизни с собаками. Эти данные раскрыл сервис «2ГИС», исследование есть у «Ленты.ру».

По данным источника, самое удобное место для собачников — Москва. У 88 процентов жителей столицы в 15-минутной доступности есть как минимум один зоомагазин, ветклиника, площадка для выгула собак и заведение общепита, куда можно с животными.

В топ-три списка также оказался Екатеринбург: у 47 процентов жителей этого города в пешей доступности есть необходимая инфраструктура. Третьим стал Красноярск (45 процентов).

В пятерку самых комфортных городов для владельцев собак вошли Челябинск и Новосибирск (42 и 40 процентов). За ними следуют Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону (по 37 процентов), а замыкает рейтинг Краснодар (21 процент).

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