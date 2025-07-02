Россиянин получил уголовное дело за комментарий об атаке беспилотника на Кремль

В Керчи ФСБ задержала мужчину за комментарий об атаке беспилотника на Кремль

В Керчи ФСБ задержала 50-летнего жителя, оставившего комментарий в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине вменяют статью об оправдании терроризма. По данным силовиков, он под псевдонимом «Ай Яй» оставил в Telegram комментарий, в котором публично оценил действия Украины. Во время обысков у него изъяли технику. Теперь мужчине грозит до семи лет колонии.

Атаковать Кремль Украина попыталась в ночь на 3 мая в 2023 году, однако налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. Пострадавших не было.