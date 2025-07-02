Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эшлин Крюгер
0:2
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
3:1
Завершен
Ллойд Харрис
Уимблдон (м)
Жасмин Паолини
1:2
Завершен
Камилла Рахимова
Уимблдон (ж)
Диана Шнайдер
0:2
Завершен
Диан Парри
Уимблдон (ж)
Эмили Эпплтон
Завтра
17:30 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон — парный разряд (ж)
22:16, 2 июля 2025Спорт

Российская теннисистка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира

Россиянка Рахимова выбила с Уимблдона пятую ракетку мира Паолини
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская теннисистка Камилла Рахимова выбила пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини с Уимблдона 2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч второго круга завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Рахимовой. Спортсменки провели на корте 2 часа 19 минут. В 2024 году Паолини дошла до финала Уимблдона.

Рахимова занимает 80-е место в мировом рейтинге. Выход в третий круг является ее лучшим результатом на Уимблдоне. Следующей соперницей россиянки станет чешка Линда Носкова.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Российский боец раскрыл детали бегства иностранных наемников ВСУ

    В Госдепе рассказали о приоритете Трампа насчет Украины

    Армения приостановила импорт российского мороженого

    Два предприятия уничтожены в результате взрывов вблизи Житомира

    Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в ВСУ

    Мощный взрыв в Житомире сняли на видео

    В Госдепе сделали заявление насчет поставок оружия Украине

    Путин пошутил о погоде

    Российская теннисистка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости