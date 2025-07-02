Российская теннисистка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира

Россиянка Рахимова выбила с Уимблдона пятую ракетку мира Паолини

Российская теннисистка Камилла Рахимова выбила пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини с Уимблдона 2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч второго круга завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Рахимовой. Спортсменки провели на корте 2 часа 19 минут. В 2024 году Паолини дошла до финала Уимблдона.

Рахимова занимает 80-е место в мировом рейтинге. Выход в третий круг является ее лучшим результатом на Уимблдоне. Следующей соперницей россиянки станет чешка Линда Носкова.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.