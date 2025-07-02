Шансы США избежать дефолта оценили

Экономист Горюнов: Сценарий дефолта в США становится все более реалистичным

В ближайшее время дефолта в США не случится, хотя такой сценарий становится все более реалистичным за последний год. Об этом заявил заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов. Его процитировало ТАСС.

Он также отметил, что мировая экономика столкнулась с целым комплексом структурных проблем. В частности, речь идет об усиливающейся нагрузке на государственные бюджеты, которая вкупе с низкими темпами роста делает ситуацию все менее устойчивой. Горюнов констатировал, что в результате повышаются риски дефолтов и всплесков инфляции.

Он считает, что в настоящее время все зависит от того, разгорится ли полномасштабная глобальная торговая война, а кроме того, упадет ли доверие к доллару, как к главной мировой валюте. Другой сценарий предполагает, что мировая турбулентность утихнет, как только Вашингтон обеспечит себе более выгодные позиции в торговле. Если реализуется первый вариант, то хаотическое развитие ситуации вполне может вызвать серьезный кризис.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева усомнилась в том, что США грозит дефолт из-за роста государственного долга. Она напомнила, что доллар по-прежнему обладает статусом основной мировой резервной валюты, а спрос на американские ценные бумаги остается устойчивым.