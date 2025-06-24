Вероятность дефолта в США оценили

Экономист Асяева: Несмотря на рост госдолга дефолт в США маловероятен

Инвесторы не перестали покупать государственные облигации США, и этот спрос остается стабильным. Об этом заявил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов, комментируя вероятность наступления дефолта в Соединенных Штатах из-за роста их государственного долга выше 37 триллионов долларов. Его процитировали «Известия».

Потапов отметил, что повышение госдолга вовсе не свидетельствует о нехватке средств и проблема заключается не в финансировании, а в законодательных ограничениях на рост заимствований.

С тем, что дефолт маловероятен, согласна и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева. Она призвала не забывать, что доллар сохранил за собой статус основной мировой резервной валюты. А это обеспечило устойчивый спрос на американские ценные бумаги. Инвесторы не боятся, что курс внезапно упадет. В свою очередь, Конгрессу США всегда удавалось добиваться компромисса в вопросах о повышении долга.

Ранее о рисках дефолта в Соединенных Штатах предупреждал их министр финансов Скотт Бессент. По его словам, такое развитие событий не исключено уже во второй половине лета. Он заявил, что средства для оплаты счетов по задолженности на сумму более чем 36,9 триллиона долларов кончатся в середине или конце лета.