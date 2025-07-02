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11:17, 2 июля 2025Россия

Шесть человек пострадали в ДТП в центре Москвы

Шесть человек пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в центре Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что произошло столкновение двух автомобилей Chery — такси и каршеринг. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

На месте начали работу сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что военный грузовик попал в аварию в Московской области, двух человек спасти не удалось. Водитель фуры практически не пострадал.

Еще раньше на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием Lexus и BMW. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

ЖЗЛ
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